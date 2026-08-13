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Общество

В Подмосковье определили самый частый возраст рождения первенца

В Подмосковье чаще всего рожают первого ребенка в 25 лет
Shutterstock

Жительницы Подмосковья чаще всего рожают первого ребенка в 25 лет. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве социального развития Московской области.

По данным министерства, на втором месте — 26 лет, на третьем — 23 года, на четевртом — 24 года. Замыкает пятерку возраст 27 лет.

В ведомстве уточнили, что статистика приведена на основе числа зарегистрированных рождений первых детей.

До этого сообщалось, что размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года.

Материнский капитал — одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Подробнее о том, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам напомнили о праве забрать остатки маткапитала в виде выплаты.

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