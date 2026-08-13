Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Эксперт исключил одну из версий пропажи семьи Усольцевых

Трепуков: отсутствие следов исключает версию о нападении на Усольцевых животных
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Отсутствие следов пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых исключает версию о том, что на них могли напасть дикие животные. Об этом РИА Новости заявил опытный походник Александр Трепуков.

«Думаю, что нападения не было. Иначе остались бы следы: вещи пропавших, какие-то останки, еще что-то. Ничего найдено не было. Насколько я знаю о масштабе поиска, местность максимально обследована и не найдено ничего», — сказал он.

Семья, состоящая из трех человек, пропала в сентябре прошлого года во время похода к горе Мальвинка.

Сотни волонтеров и спасателей участвовали в поисках. Местонахождение пропавших неизвестно до сих пор. Местные жители выдвинули версию о том, что семья Усольцевых не поднималась на гору, как того требовал маршрут. Вместо этого они якобы выбрались на тайную дорогу, где их ждала машина. В СК опровергли эту информацию.

До этого в СК рассказали о результатах экспертизы палки для скандинавской ходьбы, которую обнаружили на месте пропажи семьи. На предмете не обнаружили генетического материала кого-то из пропавших.

Ранее спасатель Раилко оценил шансы найти пропавшую семью Усольцевых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!