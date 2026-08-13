Эксперт исключил одну из версий пропажи семьи Усольцевых

Отсутствие следов пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых исключает версию о том, что на них могли напасть дикие животные. Об этом РИА Новости заявил опытный походник Александр Трепуков.

«Думаю, что нападения не было. Иначе остались бы следы: вещи пропавших, какие-то останки, еще что-то. Ничего найдено не было. Насколько я знаю о масштабе поиска, местность максимально обследована и не найдено ничего», — сказал он.

Семья, состоящая из трех человек, пропала в сентябре прошлого года во время похода к горе Мальвинка.

Сотни волонтеров и спасателей участвовали в поисках. Местонахождение пропавших неизвестно до сих пор. Местные жители выдвинули версию о том, что семья Усольцевых не поднималась на гору, как того требовал маршрут. Вместо этого они якобы выбрались на тайную дорогу, где их ждала машина. В СК опровергли эту информацию.

До этого в СК рассказали о результатах экспертизы палки для скандинавской ходьбы, которую обнаружили на месте пропажи семьи. На предмете не обнаружили генетического материала кого-то из пропавших.

Ранее спасатель Раилко оценил шансы найти пропавшую семью Усольцевых.