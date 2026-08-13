В Эквадоре обнаружили более тонны кокаина в пакетах с логотипом американского телеканала

Эквадорская полиция обнаружила в городе Муисне 1,6 тонны кокаина в пакетах с логотипом американского телеканала CNN. Об этом сообщает эквадорское издание Primicias.

В результате многомесячной операции, проведенной в кантоне Муисне, в прибрежной провинции Эсмеральдас, было изъято 1611 блоков кокаина, находившихся в 40 мешках, которые перевозились на судне, готовящемся покинуть этот район.

Согласно информации полиции, организация получала наркотики в Колумбии, перевозила их на северное побережье Эсмеральдаса, где временно хранила, а затем отправляла в страны Центральной и Северной Америки.

На изъятых посылках были изображены различные логотипы, в том числе американского телеканала CNN и японской технологической компании TDK. Полиция не уточнила, является ли использование этих поддельных логотипов новой тактикой, применяемой преступными группировками для идентификации или транспортировки партий наркотиков.

По данным властей страны, в результате этой операции наркоторговцы потеряли $1,8 млн на внутреннем рынке и $48 млн в Соединенных Штатах.

Ранее в американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией наркотиков.