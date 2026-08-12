Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией наркотика

Полиция Луизианы задержала россиянина, перевозившего более 350 кг метамфетамина
Carlos Barria/Reuters

Сотрудники полиции американского штата Луизиана задержали россиянина, перевозившего более 350 км метамфетамина. Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил офис шерифа города Ливингстон-Пэриш.

В заявлении говорится, что правоохранители остановили 18-колесную фуру, за рулем которой находился гражданин РФ Антон Валерьевич Раков. Во время досмотра в грузовике нашли партию запрещенного вещества, ставшую одной из крупнейших в истории штата.

«Подразделение по борьбе с наркотиками офиса шерифа Ливингстон-Пэриш обнаружило около 358,14 кг метамфетамина», — уточняется в публикации.

На этом фоне водителя поместили под стражу, его дело находится в ведении Службы иммиграционного и таможенного контроля США. В тексте подчеркивается, что Раков подлежит выдворению из страны.

В июле в аэропорту тайского Пхукета задержали россиянина, в багаже которого обнаружили более 17 кг каннабиса. По данным газеты Bangkok Post, мужчина пытался провезти 12 пакетов с гашишем и 35 пакетов с марихуаной. Груз изъяли, а гражданина РФ доставили в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в вывозе товаров из страны без прохождения таможенных процедур.

Ранее в партии тунца, доставленной в порт Санкт-Петербурга, нашли полтонны кокаина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!