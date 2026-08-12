В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией наркотика

Сотрудники полиции американского штата Луизиана задержали россиянина, перевозившего более 350 км метамфетамина. Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил офис шерифа города Ливингстон-Пэриш.

В заявлении говорится, что правоохранители остановили 18-колесную фуру, за рулем которой находился гражданин РФ Антон Валерьевич Раков. Во время досмотра в грузовике нашли партию запрещенного вещества, ставшую одной из крупнейших в истории штата.

«Подразделение по борьбе с наркотиками офиса шерифа Ливингстон-Пэриш обнаружило около 358,14 кг метамфетамина», — уточняется в публикации.

На этом фоне водителя поместили под стражу, его дело находится в ведении Службы иммиграционного и таможенного контроля США. В тексте подчеркивается, что Раков подлежит выдворению из страны.

В июле в аэропорту тайского Пхукета задержали россиянина, в багаже которого обнаружили более 17 кг каннабиса. По данным газеты Bangkok Post, мужчина пытался провезти 12 пакетов с гашишем и 35 пакетов с марихуаной. Груз изъяли, а гражданина РФ доставили в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в вывозе товаров из страны без прохождения таможенных процедур.

Ранее в партии тунца, доставленной в порт Санкт-Петербурга, нашли полтонны кокаина.