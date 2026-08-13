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Общество

Три человека погибли при ДТП в Татарстане

МВД: в Татарстане при массовом ДТП погибли женщина и двое детей
Global Look Press

В результате массового ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана погибли три человека, прокуратура республики начала проверку. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, 12 августа на 9-м км автодороги Р-241 КазаньУльяновск водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Lada Iskra и Lada Kalina.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров автомобиля «Лада Искра». Также госпитализированы водитель указанного автомобиля и пассажир Volkswagen Tiguan», — говорится в сообщении.

По данным МВД, погибшие — женщина 1984 года рождения, а также дети 2016 и 2022 годов рождения, которые находились в автомобиле Iskra.

На место столкновения выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.

12 августа на Университетском проспекте в Волгограде грузовик с песком врезался в ограждение церкви, повредив забор.

Ранее водитель устроил ДТП, а затем выстрелил в очевидца.

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