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Автомобили

Водитель устроил ДТП, а затем выстрелил в очевидца

В Новосибирске водитель после ДТП выстрелил в очевидца

В Ленинском районе Новосибирска водитель на Nissan врезался в BMW, а потом выстрелил в очевидца. Об этом это сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

По данным источника, около часа ночи на улице Титова автомобиль Nissan на высокой скорости резко затормозил возле ресторана Rostic's. Машину занесло, после чего она врезалась в припаркованный на обочине BMW.

Очевидцем аварии стал один из посетителей заведения — он подбежал к виновнику столкновения и попытался выяснить отношения, однако в ответ прозвучали выстрелы. По предварительным данным, стрелявший произвtл четыре выстрела из пистолета, две пули попали в мужчину: одна — в живот, другая — в кисть руки.

Пострадавший госпитализирован бригадой скорой помощи, его состояние уточняется. Стрелок покинул место происшествия до приезда полиции. Сейчас сотрудники внутренних дел устанавливают личность злоумышленника и выясняют все обстоятельства ночного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель врезался в толпу, последствия аварии попали на видео.

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