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Самосвал протаранил забор храма в Волгограде

В Волгограде самосвал врезался в забор храма
Telegram-канал V1.RU | Новости Волгограда

В Волгограде на Университетском проспекте грузовик с песком врезался в ограждение церкви, повредив забор. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.

Как сообщили в храме, водитель сразу возместил ущерб на месте. В полиции уточнили, что заявлений в связи с этим инцидентом не поступало, поэтому проверка не проводилась.

До этого появилось видео момента аварии с Lamborghini в Екатеринбурге. На опубликованных кадрах видно, как перед фиолетовым суперкаром неожиданно начал маневр другой автомобиль, поворачивая налево. Водитель Lamborghini пытался уйти от удара, резко вывернул руль, выехал на тротуар и врезался в двух человек, стоявших на крыльце здания. Также уточнялось, что спорткар сбил пешехода и на полном ходу влетел в многоэтажный жилой дом. В результате аварии водитель получил травму головы, а в салоне находились двое несовершеннолетних пассажиров. Выяснилось, что люксовый автомобиль принадлежал сыну главы Русской медной компании — Давиду Алтушкину.

Ранее сообщалось, что легковушка снесла автобусную остановку с людьми в Волгограде.

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