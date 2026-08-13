Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Почти 600 случаев «взрывной диареи» зафиксировали в Нью-Йорке

РИА: в Нью-Йорке выявили 594 случая «взрывной диареи»
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке с начала мая зафиксировали 594 случая циклоспороза, вызывающего «взрывную диарею». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департаменте здравоохранения города.

В ведомстве отметили, что не выявлено случаев, приобретенных непосредственно в Нью-Йорке и связанных с салатом в сети фастфуда Taco Bell, который ранее был установлен как источник заболевания.

На фоне вспышки заболевания власти города рекомендовали мыть холодильники, овощи и фрукты, а кухонную утварь после работы с продуктами – дезинфицировать.

Циклоспороз — это кишечное паразитарное заболевание, вызываемое одноклеточным микроорганизмом Cyclospora cayetanensis. Инфекция поражает тонкий кишечник и передается алиментарным путем через загрязненную воду или немытые продукты (чаще всего свежую зелень, салат и ягоды). От человека к человеку напрямую болезнь не передается.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в этом сезоне уже подтверждено 10 тыс. случаев заражения этим заболеванием почти в 50 штатах.

Ранее Онищенко оценил риски распространения в РФ инфекции со «взрывной» диареей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!