Почти 600 случаев «взрывной диареи» зафиксировали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке с начала мая зафиксировали 594 случая циклоспороза, вызывающего «взрывную диарею». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департаменте здравоохранения города.

В ведомстве отметили, что не выявлено случаев, приобретенных непосредственно в Нью-Йорке и связанных с салатом в сети фастфуда Taco Bell, который ранее был установлен как источник заболевания.

На фоне вспышки заболевания власти города рекомендовали мыть холодильники, овощи и фрукты, а кухонную утварь после работы с продуктами – дезинфицировать.

Циклоспороз — это кишечное паразитарное заболевание, вызываемое одноклеточным микроорганизмом Cyclospora cayetanensis. Инфекция поражает тонкий кишечник и передается алиментарным путем через загрязненную воду или немытые продукты (чаще всего свежую зелень, салат и ягоды). От человека к человеку напрямую болезнь не передается.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в этом сезоне уже подтверждено 10 тыс. случаев заражения этим заболеванием почти в 50 штатах.

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