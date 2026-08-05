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Общество

Онищенко оценил риски распространения инфекции со «взрывной» диареей в РФ

Онищенко: в РФ риск распространения инфекции со взрывной диареей маловероятен
РИА Новости

Завоз в Россию циклоспороза, инфекции с так называемой «взрывной» диареей, маловероятен. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Беспокоиться нам оснований нет. Что касается завозов (инфекции со взрывной диареей. — «Газета.Ru») к нам, во-первых, работает на пользу то, что у нас резко сокращены поездки в США, да и другие связи из-за санкций. Второе — это то, что у нас нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией», — сказал академик.

Он отметил, что род паразитов, вызывающих взрывную диарею, может встречаться в тропическом и субтропическом климате.

Также Онищенко обратил внимание, что сами циклоспоры как возбудитель циклоспороза не являются редкостью для американского континента. Он уточнил, что речь идет о Центральной и Южной Америке.

«Там больше всего случаев встречается», — добавил академик.

3 августа генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес, заявил , что после вспышки в США циклоспороз может распространится за пределы страны. По его словам, главную угрозу в международном распространении инфекции представляют загрязненные продукты питания, а не путешественники, пересекающие границы.

Ранее врач объяснил, что вызывает «взрывную диарею», распространившуюся в США.

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