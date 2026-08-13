Роспотребнадзор назвал страны, из которых в Россию завозили лихорадку Западного Нила

Завозные случаи лихорадки Западного Нила в Россию в 2026 году фиксировались из Таиланда, Мали и ЦАР. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что случаи летальных исходов, связанных с лихорадкой Западного Нила, в 2026 году не зарегистрированы.

Роспотребнадзор до этого сообщал, что комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Там уточнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, инфекция не передается от человека к человеку.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с теплым климатом — Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и многих регионах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. Перед поездками в тропики Роспотребнадзор советует уточнять эпидситуацию у туроператоров.

Ранее сообщалось, что в России расширилась география распространения комаров, переносящих паразитов.