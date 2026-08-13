Поврежденный БПЛА водопровод в Новороссийске восстановят в течение суток

Водоснабжение в Новороссийске, нарушенное в результате атаки украинских беспилотников, планируют возобновить в течение суток. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Работы по его восстановлению частично выполнили. На время ремонта жителям организовали подвоз воды. В течение суток должны возобновить водоснабжение в полном объеме», — написал он.

Губернатор отметил, что также было повреждено дорожное полотно на улице Магистральной, движение транспорта перекрыто.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке. В Новороссийске обломки дронов упали на 21 дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. По словам местных жителей, атака стала самой массированной за все время военного конфликта. Несмотря на это, многие отдыхающие продолжали прогуливаться по набережной и смотрели на работу сил ПВО.

Ранее в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ.