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Общество

В Литве эксгумировали останки советских солдат

В литовском городе Вевис эксгумировали останки 81 советского солдата
Ints Kalnins/Reuters

Останки 81 советского солдата эксгумировали в литовском городе Вевис. Об этом сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс, передает РИА Новости.

«На этой неделе успешно завершились археологические работы на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 жертвы Второй мировой войны», — заявил мэр.

Он отметил, что останки передадут специалистам медицинского факультета Вильнюсского университета для антропологического исследования, после чего их перезахоронят на православном кладбище.

На месте захоронения ранее стоял памятник и горел вечный огонь.

По информации агентства, процедура извлечения останков проводилась по требованию комиссии по десоветизации Литвы. В мае из центра литовского Шяуляя также эксгумировали останки советских солдат.

В июле вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт.

Ранее литовский суд запретил снос памятника поэтессе Саломее Нерис.

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