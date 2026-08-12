В Литве эксгумировали останки советских солдат

Останки 81 советского солдата эксгумировали в литовском городе Вевис. Об этом сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс, передает РИА Новости.

«На этой неделе успешно завершились археологические работы на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 жертвы Второй мировой войны», — заявил мэр.

Он отметил, что останки передадут специалистам медицинского факультета Вильнюсского университета для антропологического исследования, после чего их перезахоронят на православном кладбище.

На месте захоронения ранее стоял памятник и горел вечный огонь.

По информации агентства, процедура извлечения останков проводилась по требованию комиссии по десоветизации Литвы. В мае из центра литовского Шяуляя также эксгумировали останки советских солдат.

В июле вандалы осквернили кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы», расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт.

Ранее литовский суд запретил снос памятника поэтессе Саломее Нерис.