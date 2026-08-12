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Общество

В Москве стримершу задержали после того, как она дала ребенку прикурить

РЕН ТВ: в Москве задержана треш-стримерша, дававшая прикурить ребенку
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В Москве правоохранители поймали блогершу, снимавшую треш-контент с участием детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

34-летняя женщина уже некоторое время находилась в розыске, ее задержали в районе Павелецкого вокзала. Причиной стали подозрения в заведомо ложном доносе.

Россиянка стала известна благодаря своим треш-стримам. Во время трансляций она утверждала, что устала и хотела бы, чтобы детей у нее забрали. Это сопровождалось криками и плачем младших членов семьи на фоне.

Во время одного стрима мать давала маленькому сыну прикурить электронную сигарету. Зрители возмущались, но в ответ россиянка их оскорбляла.

Эфиры женщина нередко вела в состоянии алкогольного опьянения. Во время стрима собирала с подписчиков деньги на содержание детей и разные бьюти-процедуры.

До этого во Владимирской области мать стала фигуранткой уголовного дела после истязания сына. Женщина избивала его, связывала, лишала еды и запирала в комнате на долгое время.

Ранее сообщалось, что тиктокерша попала в психиатрическую лечебницу после стрима.

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