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Общество

В Суздале мать связывала семилетнего сына и морила его голодом

В Суздале мать будут судить за истязание семилетнего сына
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области перед судом предстанет 44-летняя женщина, которая на протяжении нескольких месяцев истязала своего семилетнего сына, мать связывала мальчику руки, била и морила голодом. Об этом сообщает прокуратура области.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2024 года обвиняемая систематически применяла к ребенку физическое и психологическое насилие. Из-за взятой без спроса еды или неаккуратного обращения с продуктами женщина связывала сыну руки за спиной, била его тем, что подвернется, запирала в темной неотапливаемой комнате без одежды на длительное время.

Несовершеннолетний, страдающий от диабета, не получал правильного питания, мать намеренно лишала его еды. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, мальчика из семьи изъяли и передали в детский дом, мать лишили родительских прав. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее мать и отчим истязали и морили голодом ребенка в Якутии.

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