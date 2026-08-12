В Иране рассказали о работе по борьбе с нефтяным загрязнением в Ормузском проливе

Власти Ирана предпринимают меры, направленные на борьбу с нефтяным загрязнением в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Генеральный директор Управления по морским загрязнениям при Организации по охране окружающей среды Ирана сообщил о продолжении мониторинга и работах по очистке нефтяного загрязнения на отдельных участках южного побережья Кешма и острова Хенгам», — говорится в сообщении.

По данным управления, в настоящее время очищено уже около 950 метров береговой линии.

Накануне газета Arab News сообщила, что Оман принимает меры, чтобы локализовать разлив нефти из танкера Caroline Bezengi у своего южного побережья. По данным издания, судно, якобы входящее в российский «теневой флот», после взрывов село на мель в охраняемой морской зоне и уже несколько недель находится у острова Аль-Киблия.

По данным Управления по охране окружающей среды Омана, размер нефтяного пятна составил примерно 390 квадратных километров. Там призвали оперативно принять меры, чтобы защитить район с коралловыми рифами и местами гнездования черепах.

Ранее в Иране заявили о готовности воевать с США еще три года.