Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Иране рассказали о работе по борьбе с нефтяным загрязнением в Ормузском проливе

IRNA: Иран борется с нефтяным загрязнением в Ормузском проливе
Shutterstock/FOTODOM

Власти Ирана предпринимают меры, направленные на борьбу с нефтяным загрязнением в районе острова Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Генеральный директор Управления по морским загрязнениям при Организации по охране окружающей среды Ирана сообщил о продолжении мониторинга и работах по очистке нефтяного загрязнения на отдельных участках южного побережья Кешма и острова Хенгам», — говорится в сообщении.

По данным управления, в настоящее время очищено уже около 950 метров береговой линии.

Накануне газета Arab News сообщила, что Оман принимает меры, чтобы локализовать разлив нефти из танкера Caroline Bezengi у своего южного побережья. По данным издания, судно, якобы входящее в российский «теневой флот», после взрывов село на мель в охраняемой морской зоне и уже несколько недель находится у острова Аль-Киблия.

По данным Управления по охране окружающей среды Омана, размер нефтяного пятна составил примерно 390 квадратных километров. Там призвали оперативно принять меры, чтобы защитить район с коралловыми рифами и местами гнездования черепах.

Ранее в Иране заявили о готовности воевать с США еще три года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!