Россиянам объяснили, грозят ли дупляные комары массовым заражением малярией

Эпидемиологическое значение массового заражения малярией из-за дупляных комаров (Anopheles plumbeus) в России оценивается как невысокое. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

«Многолетние энтомологические исследования показывают, что численность этого вида не достигает высоких показателей: переносчик, как правило, встречается в единичных случаях», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что личинки этого вида комаров обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев. В связи с этим контакт с человеком у них сильно ограничен, отметили в ведомстве.

10 августа ученые Государственного университета просвещения зафиксировали распространение в России и Белорусии вида комаров, являющегося единственным в Европе переносчиком особо опасной тропической малярии. Самки этого комара начали нападать на человека, чего ранее не было, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что привлекает комаров к человеку.