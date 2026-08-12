Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам объяснили, грозят ли дупляные комары массовым заражением малярией

Роспотребнадзор исключил массовое заражение россиян малярией от дупляных комаров
olko1975/Shutterstock/FOTODOM

Эпидемиологическое значение массового заражения малярией из-за дупляных комаров (Anopheles plumbeus) в России оценивается как невысокое. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

«Многолетние энтомологические исследования показывают, что численность этого вида не достигает высоких показателей: переносчик, как правило, встречается в единичных случаях», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что личинки этого вида комаров обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев. В связи с этим контакт с человеком у них сильно ограничен, отметили в ведомстве.

10 августа ученые Государственного университета просвещения зафиксировали распространение в России и Белорусии вида комаров, являющегося единственным в Европе переносчиком особо опасной тропической малярии. Самки этого комара начали нападать на человека, чего ранее не было, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что привлекает комаров к человеку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!