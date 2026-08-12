Медведев высказался о россиянах, которые ставят диагноз через ИИ

Медведев: многие россияне сейчас ставят диагноз через ИИ, а не у врача

Многие россияне сейчас ставят диагноз через искусственный интеллект (ИИ), а не у врача. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии, сообщает РИА Новости.

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, участвовавший в этой встрече, рассказал об инициативах «Единой России» по защите цифровых данных, заявив, что сейчас граждане часто предоставляют ИИ личные сведения, делясь о том, что у них болит, и спрашивая о диагнозе.

«Сейчас многие этот вопрос (о диагнозе. — «Газета.Ru») не врачам задают и не коллегам, а как раз искусственному интеллекту», — отметил Медведев.

До этого врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Никитин заявил, что ИИ не способен полноценно заменить профессиональную медицинскую диагностику. По словам специалиста, искусственный интеллект может помочь в первичном поиске информации о здоровье. Однако он не учитывает индивидуальные особенности организма пациента, историю всей его болезни, сопутствующие диагнозы и другие важные факторы.

Ранее стало известно, как часто врачи используют ИИ на консультациях.