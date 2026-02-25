Размер шрифта
Врач объяснил, может ли ИИ поставить правильный диагноз

Кардиолог Никитин: ИИ не может заменить профессиональную медицинскую диагностику
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) не способе полноценно заменить профессиональную медицинскую диагностику. Об этом aif.ru заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Никитин.

По словам специалиста, ИИ может помочь в первичном поиске информации о здоровье. Однако он не учитывает индивидуальные особенности организма пациента, историю всей его болезни, сопутствующие диагнозы и другие важные факторы.

Кардиолог подчеркнул, что особенно опасно приступать к самолечению, следуя рекомендациям нейросети. ИИ может неправильно интерпретировать симптомы, из-за чего пациент потеряет время, а его заболевание будет прогрессировать.

«Использовать искусственный интеллект разумно для подготовки вопросов к врачу, общего понимания медицинских терминов или предварительного знакомства с темой. Но окончательное решение о диагностике и лечении всегда должен принимать квалифицированный специалист после очного обследования», — предупредил эксперт.

Управляющий директор центра развития и безопасности ИИ Фонда «Сколково» Максим Мироненко до этого говорил, что использование искусственного интеллекта и создание «умных городов» может привести к безработице и утечке персональных данных людей по всему миру. По его словам, «умные города» собирают большое количество личной информации жителей, которая становится мишенью для хакеров.

Ранее был назван способ самолечения, ухудшающий симптомы психических расстройств.

 
