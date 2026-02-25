Врач объяснил, может ли ИИ поставить правильный диагноз

Искусственный интеллект (ИИ) не способе полноценно заменить профессиональную медицинскую диагностику. Об этом aif.ru заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Никитин.

По словам специалиста, ИИ может помочь в первичном поиске информации о здоровье. Однако он не учитывает индивидуальные особенности организма пациента, историю всей его болезни, сопутствующие диагнозы и другие важные факторы.

Кардиолог подчеркнул, что особенно опасно приступать к самолечению, следуя рекомендациям нейросети. ИИ может неправильно интерпретировать симптомы, из-за чего пациент потеряет время, а его заболевание будет прогрессировать.

«Использовать искусственный интеллект разумно для подготовки вопросов к врачу, общего понимания медицинских терминов или предварительного знакомства с темой. Но окончательное решение о диагностике и лечении всегда должен принимать квалифицированный специалист после очного обследования», — предупредил эксперт.

Управляющий директор центра развития и безопасности ИИ Фонда «Сколково» Максим Мироненко до этого говорил, что использование искусственного интеллекта и создание «умных городов» может привести к безработице и утечке персональных данных людей по всему миру. По его словам, «умные города» собирают большое количество личной информации жителей, которая становится мишенью для хакеров.

