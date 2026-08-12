Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Врач назвала причины ухудшения памяти у молодых людей

Врач Кондальская: недосып и дефицит железа — факторы когнитивных нарушений
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Еще недавно ухудшение памяти считалось возрастной проблемой. Однако сегодня врачи все чаще наблюдают пациентов, которые жалуются на снижение концентрации и быструю умственную утомляемость уже в молодом возрасте. О том, с чем это связано и как сохранить когнитивное здоровье, «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Медицинского курорта VERBA, врач-терапевт, кардиолог Юлия Кондальская.

По словам эксперта, мы живем в эпоху постоянной когнитивной нагрузки. Поток информации, многозадачность, хронический стресс и дефицит сна стали частью повседневной жизни миллионов людей. Именно поэтому сохранение когнитивного здоровья становится ключевым направлением превентивной медицины.

Снижение памяти и концентрации в молодом возрасте далеко не всегда связано с заболеваниями мозга. Чаще причиной становятся хронический недосып, стресс, эмоциональное выгорание, тревожные и депрессивные расстройства, дефицит железа, витамина B12 и D, нарушения щитовидной железы и инсулинорезистентность. Также влияют неконтролируемая гипертензия, ожирение и атеросклероз, которые ухудшают кровоснабжение мозга задолго до появления симптомов.

«В практике у молодых пациентов чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные нарушения, связанные с образом жизни, а не нейродегенеративные заболевания. Такие изменения часто обратимы при своевременной коррекции», — отметила Кондальская.

Основу профилактики составляют простые привычки: сон 7–9 часов, аэробная активность (150 минут в неделю), средиземноморская диета, контроль давления, глюкозы и холестерина, отказ от курения и интеллектуальная активность. Универсальных «таблеток для памяти» не существует, подчеркнула врач.

Если снижение памяти, концентрации или эмоциональное истощение длятся неделями — это повод обратиться к врачу. Особенно при быстром прогрессировании симптомов, забывании важных событий или появлении нарушений речи и координации.

«Ранняя диагностика помогает выявить скрытые нарушения до появления симптомов. Комплексная оценка метаболизма, сна и сердечно-сосудистых факторов — основа современного подхода к сохранению когнитивного здоровья», — заключила Кондальская.

Ранее россиянам посоветовали топ простых игр, чтобы тренировать мозг.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!