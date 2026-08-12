Врач назвала причины ухудшения памяти у молодых людей

Еще недавно ухудшение памяти считалось возрастной проблемой. Однако сегодня врачи все чаще наблюдают пациентов, которые жалуются на снижение концентрации и быструю умственную утомляемость уже в молодом возрасте. О том, с чем это связано и как сохранить когнитивное здоровье, «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Медицинского курорта VERBA, врач-терапевт, кардиолог Юлия Кондальская.

По словам эксперта, мы живем в эпоху постоянной когнитивной нагрузки. Поток информации, многозадачность, хронический стресс и дефицит сна стали частью повседневной жизни миллионов людей. Именно поэтому сохранение когнитивного здоровья становится ключевым направлением превентивной медицины.

Снижение памяти и концентрации в молодом возрасте далеко не всегда связано с заболеваниями мозга. Чаще причиной становятся хронический недосып, стресс, эмоциональное выгорание, тревожные и депрессивные расстройства, дефицит железа, витамина B12 и D, нарушения щитовидной железы и инсулинорезистентность. Также влияют неконтролируемая гипертензия, ожирение и атеросклероз, которые ухудшают кровоснабжение мозга задолго до появления симптомов.

«В практике у молодых пациентов чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные нарушения, связанные с образом жизни, а не нейродегенеративные заболевания. Такие изменения часто обратимы при своевременной коррекции», — отметила Кондальская.

Основу профилактики составляют простые привычки: сон 7–9 часов, аэробная активность (150 минут в неделю), средиземноморская диета, контроль давления, глюкозы и холестерина, отказ от курения и интеллектуальная активность. Универсальных «таблеток для памяти» не существует, подчеркнула врач.

Если снижение памяти, концентрации или эмоциональное истощение длятся неделями — это повод обратиться к врачу. Особенно при быстром прогрессировании симптомов, забывании важных событий или появлении нарушений речи и координации.

«Ранняя диагностика помогает выявить скрытые нарушения до появления симптомов. Комплексная оценка метаболизма, сна и сердечно-сосудистых факторов — основа современного подхода к сохранению когнитивного здоровья», — заключила Кондальская.

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