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Нарколог объяснил, почему летом пьянеешь быстрее и тяжелее переносишь похмелье

Врач Рудковский: обезвоживание — главная причина быстрого опьянения в жару
Shutterstock

Летом даже привычное количество алкоголя действует иначе. Опьянение наступает быстрее, а похмелье оказывается тяжелее, чем после аналогичного застолья зимой. О причинах этого явления «Газете.Ru» рассказал Антон Рудковский, психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас».

Главная проблема, по словам специалиста, в том, что жара сама по себе — серьезная нагрузка. В условиях высокой температуры человек активнее потеет, теряет жидкость и электролиты, сердечно-сосудистая система работает в усиленном режиме. Алкоголь накладывается на эти процессы и усиливает их.

«Многие недооценивают влияние жары. Им кажется, что они просто отдыхают, но организм уже работает в режиме повышенной нагрузки. Когда добавляется алкоголь, компенсаторные возможности снижаются еще сильнее», — пояснил Рудковский.

Одна из причин более быстрого опьянения летом — обезвоживание. На фоне жары объем циркулирующей жидкости уменьшается, а алкоголь усиливает ее потерю за счет мочегонного эффекта.

«Человек может выпить столько же, сколько обычно, но из-за обезвоживания концентрация алкоголя ощущается сильнее. Быстрее появляются головокружение, слабость и нарушение координации», — отметил специалист.

Под влиянием алкоголя сосуды расширяются, создавая ложное ощущение тепла и расслабления. Многим кажется, что холодное пиво или коктейль помогают легче переносить жару.

«На самом деле это опасная иллюзия. Алкоголь нарушает естественные механизмы терморегуляции. Человек хуже чувствует перегрев и может не заметить первые признаки теплового истощения», — подчеркнул Рудковский.

Летом люди чаще употребляют алкоголь на солнце, проводят много времени на улице и меньше контролируют состояние. Атмосфера отпуска снижает настороженность. К воздействию продуктов распада алкоголя присоединяются последствия обезвоживания и перегрева. Усиливаются головная боль, слабость, сухость во рту и учащенное сердцебиение.

«Иногда человеку кажется, что он выпил совсем немного, а утром чувствует себя так, будто злоупотребил гораздо сильнее. Организм всю ночь пытался одновременно справляться и с интоксикацией, и с последствиями жары», — пояснил врач.

Рудковский рекомендует не употреблять алкоголь под палящим солнцем и не использовать его как способ утолить жажду. Между алкогольными напитками стоит пить обычную воду. Не менее важно не пить натощак и не пытаться «догнать настроение», если опьянение наступило быстрее обычного.

Ранее была названа причина, почему при похмелье хочется «вредной» еды.

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