Названа причина, почему при похмелье хочется «вредной» еды

Непреодолимое желание съесть жирную или соленую пищу после употребления алкоголя имеет физиологическое объяснение. О причинах этого явления и эффективных способах восстановления организма «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Почти каждый сталкивался с этим ощущением: утром после употребления алкоголя организм словно требует бургер, картошку фри, пиццу или что-то соленое и жирное. Кажется, что именно такая еда способна быстро «вернуть к жизни». Но почему это происходит — и действительно ли эти продукты помогают?» — отметила специалист.

Для начала врач уточнила: в доказательной медицине «вредные продукты» как категория не существует. Вместо этого, существует концепция «нездоровой пищи», употребление которой в больших количествах или часто может привести к негативным последствиям для здоровья. Вредными могут быть только испорченные, загрязненные или вызывающие аллергическую реакцию продукты.

«После алкоголя в организме происходят несколько процессов, которые провоцируют подобного рода аппетит. Алкоголь обезвоживает, выводит электролиты и нарушает регуляцию глюкозы: уровень сахара в крови может падать, из-за чего появляется тяга к быстрым углеводам. Одновременно нарушается баланс гормонов голода и насыщения: уровень лептина (гормона сытости) снижается, а грелин (гормон голода) — повышается. В итоге человек ощущает усиление аппетита», — рассказала эндокринолог.

Кроме этого, по ее словам, дофаминовая регуляция нарушается, и человек бессознательно выбирает продукты, которые дают больше удовольствия: жирные, соленые, калорийные. Поэтому рука тянется не к овсянке, а к бургерам и шаурме.

«Помогают ли такие блюда? Частично — да. Соль может немного компенсировать потерю натрия, а быстрые углеводы — дать кратковременный подъем энергии. Жирная пища создает ощущение насыщения и комфорта. Но физиологически состояние она не улучшает», — отметила врач.

Но жареные и жирные блюда усиливают жажду и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. Исследования показывают: никакая пища не «выводит» алкоголь и не ускоряет его метаболизм — этим занимается только печень, и ей нужна вода, покой и время.

В качестве эффективных способов восстановления врач дала несколько рекомендаций. В первую очередь — гидратация. Минеральная вода или растворы электролитов восполняют потери жидкости и солей. Подойдут легкие источники сложных углеводов: овсянка, банан, тост из цельнозернового хлеба — они стабилизируют уровень энергии без резких скачков. Белок (яйца, йогурт, тофу) помогает дольше сохранять сытость. Легкие супы, овощи, нежирные блюда позволяют ЖКТ работать без излишней нагрузки. И, конечно, главный инструмент — сон и отдых.

«А вот от очень жирной, жареной, чрезмерно соленой и «тяжелой» пищи лучше отказаться. Она лишь создает иллюзию облегчения, но через час-два может усилить слабость, тошноту и жажду. Не стоит пить алкоголь «для улучшения самочувствия» — это только продлевает интоксикацию», — предупредила специалист.

В заключении врач отметила, что желание «вредной» еды при похмелье — нормальная физиологическая реакция. Но облегчает она в основном психологическое состояние, а не физическое. Если хочется ускорить восстановление, лучше выбрать продукты, которые действительно помогают: воду, электролиты, сложные углеводы и мягкие, легкие блюда.

«Это не так вкусно, как бургер, но куда эффективнее для восстановления здоровья», — резюмировала Одерий.

