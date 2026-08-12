Самолет рейса Тюмень — Баку экстренно сел в Уфе

Самолет авиакомпании «Ютэйр», который направлялся в Баку из Тюмени, незапланированно сел в Уфе из-за технической причины. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

«12 августа около 21:15 по местному времени (19:15 мск) в международном аэропорту «Уфа» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ютэйр». Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине», — указывается в публикации.

Уточняется, что посадка была осуществлена в штатном режиме. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, соблюдение прав пассажиров контролируется.

До этого в екатеринбургском аэропорту Кольцово вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режим.

Ранее в Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив.