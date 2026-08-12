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Самолет рейса Тюмень — Баку экстренно сел в Уфе

Самолет рейса Тюмень — Баку внепланово сел в Уфе из-за технической причины
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании «Ютэйр», который направлялся в Баку из Тюмени, незапланированно сел в Уфе из-за технической причины. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

«12 августа около 21:15 по местному времени (19:15 мск) в международном аэропорту «Уфа» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ютэйр». Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине», — указывается в публикации.

Уточняется, что посадка была осуществлена в штатном режиме. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, соблюдение прав пассажиров контролируется.

До этого в екатеринбургском аэропорту Кольцово вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту БатумиПермь. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режим.

Ранее в Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив.

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