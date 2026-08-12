Зоопсихолог рассказал, что означает кошачье «подмигивание» и нужно ли моргать в ответ

Зоопсихолог Ершова: «подмигивания» от кошки — это знак любви и доверия к хозяину

Медленное моргание у кошек считается одним из главных признаков доверия, привязанности к хозяину и эмоционального комфорта. Об этом «Газете.Ru» рассказала зоопсихолог компании — производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

По ее словам, в животном мире прямой пристальный взгляд часто воспринимается как угроза. Поэтому, когда кошка спокойно прикрывает глаза рядом с человеком, она транслирует чувство безопасности и доверие.

«Так она показывает, что не ожидает опасности. Это своеобразный социальный сигнал доверия, потому что кошки не прикрывают глаза, если чувствуют потенциальную опасность», — рассказала эксперт. Подмигивание часто сопровождается расслабленной позой и мурлыканьем.

Если вы хотите сказать кошке, что любите и цените ее, медленно моргните и посмотрите на нее. Питомец воспримет ваш сигнал и будет рад продолжить коммуникацию, подмигивая в ответ. Через подобные сигналы кошки формируют эмоциональную связь с человеком и снижают тревожность.

Но не стоит быстро моргать или долго и пристально смотреть кошке прямо в глаза, особенно незнакомой.

«Для многих животных такое взаимодействие глазами может восприниматься как давление или угроза. Именно поэтому некоторые кошки начинают отворачиваться, прижимать уши или уходить», — объяснила Ершова.

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