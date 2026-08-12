Психиатр предупредила, как РПП скрывается за ЗОЖ и правильным питанием

Отказ от сахара, строгий подсчет калорий и ежедневные тренировки сегодня воспринимаются как забота о здоровье. Соцсети сделали ЗОЖ частью культуры, а дисциплину в питании — поводом для восхищения. Но за внешне правильными привычками может скрываться расстройство пищевого поведения, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Сам по себе ЗОЖ — не проблема. Вопрос в свободе выбора. Если отказ от тренировки вызывает тревогу, а случайный десерт — чувство вины и наказание нагрузками, речь уже не о здоровье, а о болезненном контроле», — объясняет специалист.

Главная сложность: такие изменения долго воспринимаются положительно.

«Человека хвалят за силу воли. Никто не замечает, что из жизни исчезают спонтанность, удовольствие от еды и встречи с друзьями. Все подчиняется одному правилу — нельзя нарушить ограничения», — рассказывает Касперович.

РПП не всегда сопровождается худобой или отказом от еды. Человек может выглядеть здоровым, заниматься спортом и производить впечатление внимательного к рациону.

«Расстройство определяется не весом, а тем, какое место питание занимает в жизни», — подчеркивает врач.

Тревожный сигнал — когда питание превращается в систему правил.

«Пациенты признаются: изучают меню ресторана заранее, отказываются от встреч, если не могут контролировать еду, испытывают вину после обычного ужина. Еда перестает быть источником энергии, становится объектом контроля», — поясняет Касперович.

Современная культура помогает первым признакам остаться незамеченными.

«Постоянное самосовершенствование считается нормой. Трудно понять, где заканчивается забота о здоровье и начинается одержимость телом», — отмечает специалист.

Опасность не только в физических последствиях. «Когда мысли о питании определяют настроение, отношения и самооценку — проблема выходит за пределы диетологии. Это состояние требует внимания специалиста», — говорит Касперович.

Многие не обращаются за помощью, считая поведение правильным.

«Самая частая фраза: «Я просто слежу за собой». Но если ради этого приходится жить в тревоге и страхе нарушить правила — стоит спросить себя, действительно ли речь о здоровье», — подчеркивает врач.

РПП — серьезное психическое расстройство, которое лечится. Чем раньше начинается помощь, тем выше вероятность избежать осложнений.

«Настоящий ЗОЖ делает человека свободнее. Если питание и спорт управляют каждым днем, лишают радости и спокойствия — это не про здоровье», — заключает Касперович.

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