В городах-миллионниках проживает четверть населения, но продается треть квартир

В российских города-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, проживает около четверти всего населения страны, при этом заключается почти треть сделок на рынке жилья (32%). Еще 8% населения России проживает в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, в этих локациях заключается 12% сделок с жильем. В городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек сосредоточено 20% населения России и проходит 25% сделок.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики «Циана». Они выяснили, какая доля населения и сделок на рынке жилья приходится на населенные пункты разного масштаба: города-миллионники, города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, от 100 тыс. до 500 тыс. человек и менее 100 тыс. человек.

Доля крупнейших городов в сделках заметно выше, чем в населении. Суммарно в локациях 100 тыс.+ проживает около половины всего населения страны (53%), при этом заключается сразу 69% сделок на рынке жилья. Это связано с более высокой экономической активностью в них, а также с опережающим ростом численности населения, в том числе за счет миграции, по сравнению со среднероссийскими показателями.

«Малые города и сельские населенные пункты, в отличие от локаций с населением более 100 тыс. человек, оказывают слабое влияние на рынок жилья, — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». — Несмотря на то что в них проживает почти половина населения страны, на эти территории приходится менее трети всех сделок».

Относительно 2025 года структура сделок на рынке жилой недвижимости России минимально изменилась: на 3 п.п. снизилась доля миллионников, на 1 п.п. подросла доля городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек и на 2 п.п. — малых городов и сельской местности. Рост активности в небольших населенных пунктах связан с увеличением доходов населения в них в последние годы.

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