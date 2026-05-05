Самую дорогую квартиру в Москве оценили в 8,3 млрд рублей

Разрыв между самой дешевой и самой дорогой элитной квартирой в Москве достиг 476 раз

Аналитики экосистемы Kalinka проанализировали разброс цен на столичном рынке элитного жилья и определили самые доступные и самые дорогие лоты на первичном и вторичном рынках. Разрыв между минимальной и максимальной стоимостью достигает сотен раз, а география предложений охватывает как границы промзон, так и исторический центр.

Об этом аналитики рассказали «Газете.Ru».

Самая бюджетная квартира на первичном элитном рынке Москвы на текущий момент экспонируется в ЖК «JOIS» по адресу: 3-й Силикатный проезд. Это студия площадью 22 кв. м стоимостью 17,3 млн руб. Цена квадратного метра — 765 900 руб. Лот представляет собой формат «входного билета» в сегмент премиум-класса с минимальной отделкой.

Абсолютный рекорд стоимости на первичном элитном рынке принадлежит резиденции в ЖК «Обыденский №1» в 3-м Обыденском переулке, владение 1. Площадь объекта — 781 кв. м, стоимость лота — 8,3 млрд руб. (10,62 млн руб. за кв. м). В этом проекте представлены видовые квартиры и пентхаусы в пешей доступности от Кремля.

На вторичном рынке самая низкая цена зафиксирована в ЖК «Дом Достижение» (улица Академика Королёва, д. 21). Квартира площадью 41 кв. м продается за 28 млн руб. (стоимость «квадрата» — 682 926 руб.). Жилой комплекс известен своей архитектурой и расположением в престижном районе Останкино, но небольшой метраж и вторичный статус определили минимальный чек в выборке.

Самая дорогая квартира на вторичном рынке находится в легендарном доме на Пречистенке, 13. Площадь лота — 280 кв. м, стоимость — 1,7 млрд руб. (около 6,06 млн руб. за кв. м). Объект относится к историческому фонду с высоким статусом локации — между Кропоткинской и Парком культуры. Продавцы подчеркивают уникальность дома и видовые характеристики.

«Диапазон цен в Москве сегодня шире, чем когда-либо: от студии рядом с Третьим транспортным кольцом до резиденции в историческом центре. Разрыв между максимумами и минимумами — 476 раз — отражает расслоение спроса и превращение элитной недвижимости в полноценный актив для состоятельных покупателей», — отмечает Виктория Григорьева, управляющий партнер Экосистемы Kalinka.

