В Подмосковье юноша устроил дома погром и пропал, его ищут 4 дня

В Подмосковье несколько дней ищут 17-летнего молодого человека, который ушел из дома после погрома. Об этом сообщает MSK1.

Школьник живет в Балашихе вместе с бабушкой, с которой он рос его с рождения. По словам родственницы, четыре дня назад он проснулся и не нашел свои тапочки, после чего стал крушить все вокруг.

«Окна все побиты, унитаза нет, раковины нет. Столы, тумбочки, шкафы, холодильник — все попереворачивал, все побил», – рассказала женщина.

Испугавшись, она спряталась у соседей. Вскоре выяснилось, что юноша собрал свои вещи и ушел. В тот день он взял с собой чемодан.

Бабушка школьника добавила, что до этого случая внук не убегал из дома. В школе он учился средне, в текущем году планировал поступить в колледж. Мать подростка находится в изоляторе – туда ее отправили после драки с сожителем. На данный момент местонахождение юноши неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник с эпилепсией пропал перед поездкой в психоневрологический диспансер.