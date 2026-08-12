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Общество

«Риск лишиться всего»: российские блогеры выступили против треш-контента

Ассоциация блогеров России: среди блогеров очень немногие создают треш-контент
Kaspars Grinvalds/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских блогеров серьезно и бережно относятся к своей аудитории. Треш-контент создают немногие, чаще публикация таких материалов – это риск потерять зрителей, заявила в пресс-центре НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

«Я бы не сказала, что сейчас становится больше треш-контента, потому что сейчас фокус внимания пользователей в принципе на другом, — подчеркнула она. — При публикации треш контента блогер рискует полностью лишиться всего своего социального капитала. У нас около тысячи блогеров миллионников. Поверьте, никто из них не подставит себя специально».

По мнению Берек, сегодня российские зрители в большинстве своем доверяют блогерам, поэтому никто намеренно не будет советовать своим зрителям что-то плохое. Чаще всего создатели контента стремятся сохранить своих фанатов, найти близких по духу людей. Даже вопрос заработка денег отходит на второй план, заверила президент блогерской ассоциации.

«Люди заводят блог, когда у них есть чем поделиться, что рассказать. Конечно, есть нехорошие блогеры, которые ведут себя некорректно. Но по телевидению показывают и нехороших депутатов», ― заключила Берек.

Напомним, до этого депутат Госдумы Милонов призвал приравнять треш-контент к экстремизму, а выпускающих его блогеров ― заблокировать и наказать соответствующим образом. Он подчеркнул, что нормальные люди осознают опасность подобного контента и вряд ли хорошо относятся к его создателям. При этом блогеры продолжают выпускать видео, и, с учетом того, что их смотрят, зарабатывать на этом ― Милонов призвал остановить эту практику.

В Госдуме объяснили, почему соцсети не успевают удалять треш-контент.

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