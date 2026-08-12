В Госдуме объяснили, почему соцсети не успевают удалять треш-контент

Автоматическая блокировка треш-контента зависит от вычислительных мощностей платформ. Зачастую их не хватает для эффективной системы фильтрации, и соцсети не справляются с требованием закона, обязывающим удалять запрещённый контент в течение 24 часов после публикации, объяснил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Если существуют достаточные вычислительные мощности, то в реальном времени в автоматическом режиме робот всё блокирует. Когда вычислительные мощности в дефиците, робот не справляется — он может что-то не увидеть», — пояснил депутат в пресс-центре НСН.

Он добавил, что зачастую владельцы площадок стараются настроить робота максимально «либерально», в результате чего также происходит пропуск информации, которую нужно было блокировать. В пример он привёл целые группы в соцсетях, где публиковались ролики с избиениями старшеклассниками учащихся младших классов. Заблокировать эти группы следовало в течение суток после публикации контента, подчеркнул Свинцов.

«Если будут оперативные блокировки такого контента, у подростков пропадёт стимул продолжать этим заниматься», — заключил депутат.

Напомним, до этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приравнять треш-контент к экстремизму, а выпускающих его блогеров — заблокировать и наказать соответствующим образом. Он подчеркнул, что нормальные люди осознают опасность подобного контента и вряд ли хорошо относятся к его создателям. При этом блогеры продолжают выпускать видео, и, с учётом того, что их смотрят, зарабатывают на этом. Милонов призвал остановить эту практику.

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