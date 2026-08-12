Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Олени съели все подсолнухи на поле и сорвали популярный фестиваль

В Японии отменили фестиваль из-за оленей, съевших все подсолнухи на поле
liz_goldfish/Shutterstock/FOTODOM

В японском городе Корияма отменили ежегодный фестиваль подсолнухов после того, как дикие олени уничтожили практически все растения на территории популярного туристического места, пишет The Mainichi.

Фестиваль Koriyama Nunobiki Kaze no Kogen Matsuri должен был пройти 23 августа на высокогорье Нунобики, расположенном на высоте около 1080 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы объявили об отмене мероприятия.

Причиной стали пятнистые олени, которые съели подсолнухи целиком, практически не оставив даже стеблей. Фестиваль проводится с 2008 года. Каждый год волонтеры высаживают здесь около 1,8 миллиона подсолнухов на площади примерно девять гектаров. Место также известно панорамным видом на озеро Инавасиро и гору Бандай, а рядом с цветочными полями расположены 33 ветряные турбины высотой около 100 метров.

По словам организаторов, заметные проблемы с оленями начались еще в прошлом году. Защитить огромную территорию оказалось сложно. Поскольку подсолнухи выращиваются не как сельскохозяйственная культура, установка электрических ограждений не подпадает под городскую программу субсидирования. Кроме того, организаторам необходимо было бы обеспечить электропитание забора вокруг девяти гектаров земли.

Состоится ли фестиваль в следующем году, пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что расположенные поблизости ветряные турбины подходят к концу срока эксплуатации, поэтому на территории планируются строительные работы.

Ранее стало известно, что в Индонезии закрыли доступ к популярному у туристов месту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!