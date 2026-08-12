Олени съели все подсолнухи на поле и сорвали популярный фестиваль

В Японии отменили фестиваль из-за оленей, съевших все подсолнухи на поле

В японском городе Корияма отменили ежегодный фестиваль подсолнухов после того, как дикие олени уничтожили практически все растения на территории популярного туристического места, пишет The Mainichi.

Фестиваль Koriyama Nunobiki Kaze no Kogen Matsuri должен был пройти 23 августа на высокогорье Нунобики, расположенном на высоте около 1080 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы объявили об отмене мероприятия.

Причиной стали пятнистые олени, которые съели подсолнухи целиком, практически не оставив даже стеблей. Фестиваль проводится с 2008 года. Каждый год волонтеры высаживают здесь около 1,8 миллиона подсолнухов на площади примерно девять гектаров. Место также известно панорамным видом на озеро Инавасиро и гору Бандай, а рядом с цветочными полями расположены 33 ветряные турбины высотой около 100 метров.

По словам организаторов, заметные проблемы с оленями начались еще в прошлом году. Защитить огромную территорию оказалось сложно. Поскольку подсолнухи выращиваются не как сельскохозяйственная культура, установка электрических ограждений не подпадает под городскую программу субсидирования. Кроме того, организаторам необходимо было бы обеспечить электропитание забора вокруг девяти гектаров земли.

Состоится ли фестиваль в следующем году, пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что расположенные поблизости ветряные турбины подходят к концу срока эксплуатации, поэтому на территории планируются строительные работы.

Ранее стало известно, что в Индонезии закрыли доступ к популярному у туристов месту.