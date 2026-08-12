Медики Казахстана спасли туристку из РФ с острой аллергией на кумыс

В Казахстане у туристки из РФ проявилась острая аллергия на кумыс, ее спасли

Сестрам из России понадобилась медицинская помощь после употребления кумыса во время путешествия в Казахстан. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, россиянки Ярослава и Рената отправились на дегустацию напитка, но после нескольких глотков состояние обеих ухудшилось. Обе почувствовали покалывание в горле, нехватку воздуха, а на лице появились отеки.

Пострадавшие смогли добежать до аптеки, где приобрели препараты от аллергии. После этого одной из сестер стало лучше, а состояние Ренаты продолжало ухудшаться. Она периодически не дышала, на коже появилась сыпь. На место вызвали скорую помощь.

«Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке, прежде чем состояние Ренаты стало критическим», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что у обеих есть острая аллергия на кумыс. Отмечается, что подобной реакции на другие молочные продукты у них не было.

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