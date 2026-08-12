Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Британка отсудила £19 тысяч из-за слухов, что она добивается своего с помощью груди

Британка отсудила £19 тысяч после слов, что она добивается всего с помощью груди
Shutterstock/FOTODOM

Великобритании водительница грузовика компании £19 тысяч в качестве компенсации после того, как коллега распространяла слухи о том, что она якобы демонстрирует грудь и оказывает сексуальные услуги, чтобы добиваться желаемого на работе, пишет Daily Mail.

Шарлотта Брукс начала работать в компании в качестве стажера-водителя грузовика. Вместе с ней обучение проходила Керри Доусон.

По материалам суда, конфликт начался летом того же года. Во время курса для получения водительской категории Доусон заявила инструкторам, что Брукс якобы оказывает сексуальные услуги, чтобы получать желаемое. Узнав об этих словах, Брукс пожаловалась руководителю.

После официальной жалобы компания провела расследование и признала поведение Доусон неприемлемым. Сама сотрудница признала, что поступила неправильно, после чего ее уволили.

Однако Керри обжаловала решение и добилась восстановления на работе. Менеджер, рассматривавший апелляцию, посчитал первоначальную процедуру увольнения некорректной и заменил его письменным предупреждением.

Когда Брукс сообщили, что ее коллега вернется на работу, не предложив при этом никаких дополнительных мер защиты, женщина испытала сильный стресс и временно ушла на больничный.

В итоге Шарлотта подала в суд на своего работодателя. Суд по трудовым спорам пришел к выводу, что высказывания ее коллеги являлись сексуальными домогательствами, а компания недостаточно серьезно отнеслась к произошедшему.

Судья Пола Волкмер отметила, что руководство фактически свело сексуальные домогательства к обычному конфликту между двумя сотрудница, постановив выплатить истице компенсацию.

Ранее девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру во время видеозвонка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!