Британка отсудила £19 тысяч из-за слухов, что она добивается своего с помощью груди

Британка отсудила £19 тысяч после слов, что она добивается всего с помощью груди

Великобритании водительница грузовика компании £19 тысяч в качестве компенсации после того, как коллега распространяла слухи о том, что она якобы демонстрирует грудь и оказывает сексуальные услуги, чтобы добиваться желаемого на работе, пишет Daily Mail.

Шарлотта Брукс начала работать в компании в качестве стажера-водителя грузовика. Вместе с ней обучение проходила Керри Доусон.

По материалам суда, конфликт начался летом того же года. Во время курса для получения водительской категории Доусон заявила инструкторам, что Брукс якобы оказывает сексуальные услуги, чтобы получать желаемое. Узнав об этих словах, Брукс пожаловалась руководителю.

После официальной жалобы компания провела расследование и признала поведение Доусон неприемлемым. Сама сотрудница признала, что поступила неправильно, после чего ее уволили.

Однако Керри обжаловала решение и добилась восстановления на работе. Менеджер, рассматривавший апелляцию, посчитал первоначальную процедуру увольнения некорректной и заменил его письменным предупреждением.

Когда Брукс сообщили, что ее коллега вернется на работу, не предложив при этом никаких дополнительных мер защиты, женщина испытала сильный стресс и временно ушла на больничный.

В итоге Шарлотта подала в суд на своего работодателя. Суд по трудовым спорам пришел к выводу, что высказывания ее коллеги являлись сексуальными домогательствами, а компания недостаточно серьезно отнеслась к произошедшему.

Судья Пола Волкмер отметила, что руководство фактически свело сексуальные домогательства к обычному конфликту между двумя сотрудница, постановив выплатить истице компенсацию.

Ранее девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру во время видеозвонка.