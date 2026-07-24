Девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру во время видеозвонка

NYP: британка подала в суд на работодателя за видеозвонки с включенной камерой

В Великобритании сотрудница выиграла суд против бывшего работодателя после того, как ее обязали участвовать в рабочем видеозвонке со включенной камерой, пишет New York Post.

Лаура Тейт начала работать в компании Holiday Extras в 2021 году. Спустя некоторое время у нее появились проблемы с психическим здоровьем, связанные с работой: она регулярно уходила на больничный из-за тревожности и эмоционального выгорания.

В 2023 году женщина попросила руководство сократить количество телефонных и видеозвонков, заменив их общением в чатах и по электронной почте. Она также просила разрешить ей участвовать в онлайн-встречах без включенной камеры, объясняя, что видеосвязь вызывает у нее сильную тревогу.

Во время одного из видеозвонков Лаура вновь попросила оставить камеру выключенной, однако ей отказали. По данным суда, женщина не справилась с волнением и была вынуждена покинуть встречу.

Вскоре после этого сотрудница ушла на длительный больничный и больше не вернулась к работе. Позже она подала иск, заявив, что компания не предоставила ей разумные условия труда с учетом состояния здоровья.

Трудовой трибунал в Лондоне согласился с ее доводами. Суд постановил, что работодатель должен был удовлетворить просьбу о работе с выключенной камерой еще в августе 2023 года. Отказ был признан нарушением законодательства о защите сотрудников с инвалидностью.

Теперь Holiday Extras обязана выплатить бывшей сотруднице компенсацию. Ее точный размер суд определит на отдельном заседании.

Ранее сообщалось, что работнику заплатят компенсацию за туалет в 1 км от офиса.