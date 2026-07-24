Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру во время видеозвонка

NYP: британка подала в суд на работодателя за видеозвонки с включенной камерой
Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании сотрудница выиграла суд против бывшего работодателя после того, как ее обязали участвовать в рабочем видеозвонке со включенной камерой, пишет New York Post.

Лаура Тейт начала работать в компании Holiday Extras в 2021 году. Спустя некоторое время у нее появились проблемы с психическим здоровьем, связанные с работой: она регулярно уходила на больничный из-за тревожности и эмоционального выгорания.

В 2023 году женщина попросила руководство сократить количество телефонных и видеозвонков, заменив их общением в чатах и по электронной почте. Она также просила разрешить ей участвовать в онлайн-встречах без включенной камеры, объясняя, что видеосвязь вызывает у нее сильную тревогу.

Во время одного из видеозвонков Лаура вновь попросила оставить камеру выключенной, однако ей отказали. По данным суда, женщина не справилась с волнением и была вынуждена покинуть встречу.

Вскоре после этого сотрудница ушла на длительный больничный и больше не вернулась к работе. Позже она подала иск, заявив, что компания не предоставила ей разумные условия труда с учетом состояния здоровья.

Трудовой трибунал в Лондоне согласился с ее доводами. Суд постановил, что работодатель должен был удовлетворить просьбу о работе с выключенной камерой еще в августе 2023 года. Отказ был признан нарушением законодательства о защите сотрудников с инвалидностью.

Теперь Holiday Extras обязана выплатить бывшей сотруднице компенсацию. Ее точный размер суд определит на отдельном заседании.

Ранее сообщалось, что работнику заплатят компенсацию за туалет в 1 км от офиса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!