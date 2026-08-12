Сын пропавшей Усольцевой опроверг данные об отъезде семьи в США

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не высказывал предположений об отъезде семьи в Калифорнию. Его слова приводит РИА Новости.
Соответствующее опровержение молодой человек дал после того, как в СМИ появилась публикация якобы его слов о возможном побеге семьи в этот штат. По словам Баталова, у него спрашивали, есть ли у Усольцевых родственники в других странах.
«Да, есть. Бывшая семья отца живет в Калифорнии, но это не означает, что они уехали туда», – рассказал он.
Сам молодой человек придерживается версии о побеге родственников.
Мать Даниила, ее супруг Сергей и их общая пятилетняя дочь пропали во время похода в Красноярском крае прошлой осенью. Спасатели организовали масштабные поиски, но результатов они не дали.
На ситуацию обратили внимание и следователи. Они не нашли подтверждений версии о побеге. Они предполагают, что имел место криминал или несчастный случай.
Ранее в исчезновении Усольцевых заметили американский след.