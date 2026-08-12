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Общество

Сын пропавшей в тайге Усольцевой рассказал, где нужно искать его родственников

Сын пропавшей в тайге Усольцевой допустил побег родных в Калифорнию
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Сын пропавшей вместе с мужем и дочерью в сентябре прошлого года в тайге в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил ТАСС, что его родные могут находиться в американском штате Калифорния.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли», — уточнил он.

Баталов подчеркнул, что других их родственников или друзей за границей не знает.

Накануне криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что к исчезновению Усольцевых могут быть причастны американские партнеры главы семьи.

На данный момент следователи рассматривают две версии пропажи: криминальную и несчастный случай. Как полагает Игнатов, если говорить о первой, то сначала под подозрение должны попасть партнеры и контрагенты.

Эксперт напомнил, что в девяностых Сергей работал с людьми из США. Предположительно, сотрудничество продолжалось и до недавнего времени, но, вероятно, между сторонами возникли разногласия.

Ранее спасатель Раилко оценил шансы найти пропавшую семью Усольцевых.

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