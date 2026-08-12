Россиянин облил знакомого горючим и поджег, у пострадавшего ожоги 70% тела

Во Владимирской области 30-летний мужчина облил знакомого горючим и поджег, у пострадавшего обширные ожоги. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Собинка. Предварительно, двое мужчин пришли в гости к знакомому. Хозяин поссорился с одним из гостей, но позже конфликт утих.

Несмотря на это, третий гость, не принимавший участия в перепалке, облил горючим второго гостя и поджег его. После этого мужчина молча смотрел, как пострадавший горит. Хозяин жилища вбежал в комнату и потушил пострадавшего.

Мужчину с ожогами 70% поверхности тела доставили в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105. Поджигатель признал вину, по решению суда его заключили под стражу. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина сжег дом, в котором спали родственники.