В Татарстане мужчина сжег дом, в котором спали родственники

В Татарстане 51-летний пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег дом, где находились его родственники, двух человек спасти не удалось, еще трое получили ожоги. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в селе Новые Чечкабы Буинского района. По версии следствия, подозреваемый облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Во время тушения пожара спасатели нашли в доме безх признаков жизни 80-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Еще три человека, включая 16-летнего подростка, получили ожоги и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого россиянин из мести пытался сжечь дом матери полицейского. Женщина проснулась от запаха дыма и треска пламени и успела покинуть жилище. Огонь полностью уничтожил дом.

Ранее в Калуге мужчина под наркотиками изрезал ножом сестру и соседку и устроил поджог.