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Общество

В минздраве заявили о роста числа госпитализированных после атаки дрона на Нижнекамск

Минздрав: число госпитализированных после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число госпитализированных пациентов после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Нижнекамск выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Татарстана.

«На данный момент госпитализированы 27 пациентов (два пациента средней степени тяжести были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение). Четыре пациента остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице», — говорится в сообщении ведомства.

В республиканском минздраве добавили, что сейчас у всех пострадавших при атаке дрона наблюдается положительная динамика. В ведомстве отметили, что необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам.

Накануне в Нижнекамске при ударе беспилотника ВСУ по хостелу не выжили девять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. В местном аэропорту прошлой ночью и утром тоже ограничивали полеты. Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел поврежденный из-за взрыва БПЛА дом: по его словам, дерево позволило избежать еще более разрушительных последствий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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