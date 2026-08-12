Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Партия Пашиняна пыталась сорвать заседание парламента

Партия Пашиняна пыталась сорвать сессию парламента из-за упоминания католикоса
Sergei Grits/AP

В Армении депутаты от партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна попытались сорвать заседание парламента из-за упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Об этом пишет РИА Новости.

Во время сессии Национального собрания член оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что политическая сила, возглавляемая Пашиняном, обсуждала вопрос, связанный с епископом. Услышав это, представители «Гражданского договора» начали стучать по столам.

Варданян несколько раз сказала, что католикосом всех армян является Гарегин II. Провластные депутаты продолжали акцию, пока спикер парламента Рубен Рубинян не ответил, что этого достаточно.

В середине февраля прокуратура Армении инициировала уголовное преследование против Гарегина II. Его обвиняют в создании препятствий для исполнения судебного решения о восстановлении в должности настоятеля Масиацотнской епархии Армана Сарояна. Ранее Сароян был лишен сана по решению Высшего духовного совета. 29 июля прокуратура передала дело с обвинительным заключением в суд — обвинения предъявлены Католикосу и шести епископам.

Ранее судья по делу Католикоса всех армян Гарегина II взял самоотвод.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!