Партия Пашиняна пыталась сорвать заседание парламента

В Армении депутаты от партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна попытались сорвать заседание парламента из-за упоминания католикоса всех армян Гарегина II. Об этом пишет РИА Новости.

Во время сессии Национального собрания член оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что политическая сила, возглавляемая Пашиняном, обсуждала вопрос, связанный с епископом. Услышав это, представители «Гражданского договора» начали стучать по столам.

Варданян несколько раз сказала, что католикосом всех армян является Гарегин II. Провластные депутаты продолжали акцию, пока спикер парламента Рубен Рубинян не ответил, что этого достаточно.

В середине февраля прокуратура Армении инициировала уголовное преследование против Гарегина II. Его обвиняют в создании препятствий для исполнения судебного решения о восстановлении в должности настоятеля Масиацотнской епархии Армана Сарояна. Ранее Сароян был лишен сана по решению Высшего духовного совета. 29 июля прокуратура передала дело с обвинительным заключением в суд — обвинения предъявлены Католикосу и шести епископам.

Ранее судья по делу Католикоса всех армян Гарегина II взял самоотвод.