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Общество

Германия хочет запретить алкоголь подросткам до 16 лет

Власти Германии намерены ввести запрет на алкоголь для подростков до 16 лет
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В Германии могут ввести запрет на употребление алкогольной продукции лицами до 16 лет. Законопроект одобрил кабинет министров ФРГ, сообщил журнал Der Spiegel.

«Отменяется предусмотренное законом об охране молодежи исключение, которое позволяло употребление или приобретение алкогольных напитков подростками 14-15 лет в сопровождении родителей или опекунов», — пишет издание со ссылкой на законопроект.

Такое предложение внесла на рассмотрение министр по делам семьи Карин Прин. Предполагается, что реформа поможет обеспечить лучшую защиту здоровья детей и защитить их от рисков формирования зависимости. После рассмотрения законопроекта кабинетом министров, он будет внесен на рассмотрение Бундестага, который со своей стороны решит принять или отклонить законопроект.

В Германии употребление спиртных напитков разрешена с 16 лет. При этом подростки 14-15 лет в присутствии взрослых или опекунов могут пить пиво, вино или коктейли на их основе. Такая норма действует в стране с 1952 года.

До этого в ФРГ обсуждали законопроект о возможном запрете пользоваться рядом соцсетей детям и подросткам младше 16 лет. Предполагается, что ограничения должны обеспечить эффективную защиту детей и подростков от последствий ненависти и травли, психологического давления, буллинга, а также от влияния вредоносного контента в сети.

Ранее в Госдуме призвали проработать вопрос запрета продажи конфет с алкоголем детям.

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