Родителям объяснили, как себя вести, если ребенок застал во время интимной близости

Психолог Арутюнян: не стоит грубить ребенку, заставшему родителей во время секса

Если ребенок случайно увидел родителей во время интимной близости, это не окажет какого-либо влияния на его будущие сексуальные предпочтения. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила психолог, сексолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян.

«Куда важнее то, как поведут себя родители после этой ситуации. Если взрослые начинают паниковать, кричать или стыдить ребенка, то это может оставить неприятный эмоциональный след», — предупредила специалист.

Она посоветовала спокойно объяснить ситуацию без лишних подробностей и успокоить ребенка тем, что ничего страшного не случилось.

Другое дело, если ребенок регулярно становится свидетелем интимной жизни взрослых и в раннем возрасте знакомится с порнографией. По словам Арутюнян, это действительно может повлиять на формирование представлений о близости.

Кандидат психологических наук Александр Невеев до этого говорил, что эротический контент в интернете способствует эмоциональной раскачке и может усиливать тревожность.

Эксперт подчеркнул, что постоянная эмоциональная стимуляция не оказывает успокаивающего эффекта, поэтому эротический контент не помогает снять стресс.

Ранее сексолог объяснила, почему нельзя заниматься сексом без желания.