Россиян предупредили о влиянии эротического контента на психику

Эротический контент в интернете способствует эмоциональной раскачке и может усиливать тревожность. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил кандидат психологических наук Александр Невеев.

По его словам, алгоритмы социальных сетей и интернет-платформ устроены таким образом, чтобы вызывать у пользователей эмоциональную привязанность и удерживать их внимание.

«В интернете механизмы работают таким образом, чтобы вызвать эмоциональную привязку. Конечно, это всякие моменты, связанные с эротикой и с половыми отношениями, но в огромной степени это, конечно, агрессия, что-то нестандартное, то, что вызывает шок, оторопь», — сказал Невеев.

Психолог подчеркнул, что постоянная эмоциональная стимуляция не оказывает успокаивающего эффекта, поэтому эротический контент не помогает снять стресс.

По мнению специалиста, люди, которые не способны ограничивать время в социальных сетях и соблюдать правила цифровой гигиены, рискуют столкнуться с повышением уровня тревожности. Для снижения негативного влияния он рекомендовал меньше сидеть интернете и осознанно подходить к потреблению онлайн-контента.

В социальных сетях набирает популярность практика porn dosing — прослушивание эротических аудиорассказов короткими сессиями в течение дня для улучшения настроения и снижения уровня стресса. Пользователи включают такой контент во время поездок на работу, прогулок, занятий спортом и выполнения домашних дел. По данным Bloom Stories, 98% пользователей считают, что аудиоэротика положительно влияет на их психологическое состояние, а 92% отмечают улучшение отношений с партнером.

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