Еще одна страна предложила своих рабочих для российской экономики

Граждане Пакистана могли бы работать на территории России по аналогии с тем, как массово трудятся сегодня в арабских государствах. Об этом заявил посол страны в РФ Файсал Нияз Тирмизи, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» он указал, что миллионы пакистанцев трудятся в разных отраслях экономики Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и других арабских государств.

«Мы могли бы сыграть такую же роль в России. У нас есть молодая рабочая сила», — сказал дипломат.

Он назвал это «замечательным импульсом для экономик обеих стран».

До этого глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе заявил, что Индия готова отправить в Россию больше трудовых мигрантов, но это зависит от спроса российской стороны. Он отмечал, что многие индусы сегодня хотят отправиться в Россию на заработки.

Ранее в ФСБ сообщили, что рабочих из Индии и Бангладеш в России стало в 1,5 раза больше.