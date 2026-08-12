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Общество

Дело завели после инцидента с ребенком, которого ударило током при купании в Петербурге

В Петербурге завели дело после того, как ребенка ударило током во время купания
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге завели уголовное дело после инцидента с ребенком, которого ударило током во время купания. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, сотрудники яхт-клуба не обеспечили безопасную передачу электричества суднам, пришвартованным на берегу реки — в результате малолетнего ударило током. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стражи порядка устанавливают виновников произошедшего.

Инцидент произошел на Крестовском острове вблизи яхт-клуба. 11-летнего мальчика ударило током во время купания, после чего ребенок стал захлебываться, однако всех пытавшихся ему помочь также било током. Это продолжалось в течение примерно четырех минут. Тогда один из очевидцев использовал бревно, с помощью которого добрался до ребенка и спас его. Спасителю планируют вручить премию Тиграна Кеосаяна.

Ранее трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске.

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