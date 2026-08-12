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Диетолог раскрыла, какой инжир полезнее — свежий или сушеный

Диетолог Павлюк: свежий инжир полезнее сушеного
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Свежий инжир полезнее сушеного, и его можно употреблять практически всем людям. Продукт содержит целый комплекс питательных веществ и биоактивных соединений. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

При этом она предупредила, что инжир содержит грубые косточки, которые раздражают желудок.

«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», — сказала специалист.

Сушеный инжир она посоветовала ограничивать в употреблении (по 20-30 граммов несколько раз в неделю) из-за высокой калорийности. Кроме того, по ее словам, сухофрукт содержит много сахара, поэтому опасен для людей с диабетом.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ольга Рукшина до этого говорила, что инжир, а также киви и чернослив, полезны при запорах. Помимо клетчатки, они содержат вещества, которые способствуют более мягкому продвижению содержимого кишечника и облегчают дефекацию.

Ранее россиянам назвали топ эффективных продуктов для нормального пищеварения.

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