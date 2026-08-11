Врач назвала продукты, помогающие от запора

Запор — одна из самых распространенных жалоб на приеме у гастроэнтеролога. При этом в большинстве случаев проблему удается решить не только с помощью лекарств, но и за счет коррекции образа жизни и питания. О том, какие продукты помогают при запоре, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ольга Рукшина.

В первую очередь врач отметила, что не существует одного «волшебного» продукта, который подойдет абсолютно всем. Наибольший эффект дает комплексный подход.

«Основу рациона должны составлять продукты, богатые пищевыми волокнами. Клетчатка увеличивает объем кишечного содержимого, удерживает воду и стимулирует естественную перистальтику кишечника. Больше всего ее содержится в овощах, фруктах, ягодах, цельнозерновых крупах, бобовых и хлебе из цельнозерновой муки», — рассказала Рукшина.

Особое место, по ее словам, занимают чернослив, киви и инжир. Их эффективность при функциональных запорах подтверждена исследованиями. Помимо клетчатки, они содержат вещества, которые способствуют более мягкому продвижению содержимого кишечника и облегчают дефекацию.

«Не менее важен питьевой режим. Если человек увеличивает количество клетчатки, но употребляет недостаточно жидкости, ожидаемого результата может не быть. Напротив, дефицит воды способен усугубить запор. Поэтому важно ежедневно получать достаточное количество жидкости, если нет противопоказаний со стороны других заболеваний», — добавила врач.

Также она отметила, что при запорах могут быть полезны кисломолочные продукты с живыми культурами. Хотя они не являются универсальным средством, у части людей помогают поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры и способствуют более регулярному стулу.

Кроме того, важно не забывать о физической активности. Даже обычные ежедневные прогулки положительно влияют на моторику кишечника и могут стать важной частью профилактики запоров.

«Если же проблема сохраняется более нескольких недель, сопровождается болью, кровью в стуле, потерей веса, анемией или возникла впервые без очевидной причины, необходимо обратиться к врачу. В таких случаях запор может быть проявлением заболеваний желудочно-кишечного тракта или других состояний, требующих полноценного обследования, а не только изменения рациона», — резюмировала Рукшина.

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