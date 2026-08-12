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Общество

Собака-пенсионерка из чувашского ИВС «ушла» в монастырь

МВД Чувашии: собака Виджи переехала в монастырь после службы в ИВС
ГУ МВД России по Республике Чувашия

Немецкая овчарка Виджи, служившая в изоляторе временного содержания в Чувашии, выйдя на пенсию, отравилась жить в мужской монастырь. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Сотрудники центра кинологической службы МВД по Чувашии через соцсети искали новых хозяев для служебной собаки, которая достигла предельного возраста и в 9 лет ушла со службы.

«История немецкой овчарки Виджи тронула многих. Принять ее в свою семью были готовы многие, но кинологам важно было знать, что их четвероногой помощнице будут обеспечены должное внимание и уход. Виджи сейчас живет в селе Большой Сундырь Моргаушского округа, на небольшой конеферме подворья Александро-Невского мужского монастыря», — сказали в ведомстве.

По словам новых хозяев, овчарка-пенсионерка уже освоилась в монастыре. Она познакомилась с другими животными на ферме и уже играет с сородичами, отметили в МВД региона.

В монастыре, в свою очередь, уже оценили игривый нрав и дружелюбие Виджи.

Ранее сообщалось, что в Тюмени бойцовская собака напала на ребенка и разодрала ему ноги.

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