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Общество

В Тюмени бойцовская собака напала на ребенка и разодрала ему ноги

В Тюмени ребенок пострадал от нападения бойцовской собаки в СНТ
Shutterstock

В Тюмени в СНТ «Локомотив» бойцовская собака напала на ребенка, который ехал по улице на велосипеде. Об этом стало известно 72.ru.

По словам матери мальчика, он успел сойти с велосипеда и пошел пешком, но животное сорвалось с поводка и набросилось на него. Женщина утверждает, что хозяин пытался оттащить собаку, однако та продолжала кусать ребенка, пока ее не загнали во двор.

Владельцы пса не оказали помощи пострадавшему, в итоге ему пришлось добираться до дома самостоятельно.

«Ребенок <...> кричал на всю улицу от ужаса и боли. Мы как услышали крики, выскочили из дома, далее подъехали к данным горе-хозяевам, а они даже не вышли на диалог! Собака продолжила бегать по участку при незакрытой двери», — возмутилась тюменка.

На агрессивное животное, по ее словам, уже жаловались в полицию, но это не дало результата. Сейчас женщина написала заявление и требует привлечь к ответственности местную жительницу, которая разводит собак породы стаффорд.

В УМВД подтвердили, что по обращению проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее в Томской области собака вцепилась в лицо ребенку.

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