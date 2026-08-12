На Рублевке из двух рабов-инвалидов сделали треш-стримеров и охранников

В Московской области треш-стримеры, находясь в рабстве, охраняли элитный поселок «Горки-2», который находится на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах двое молодых людей с инвалидностью рассказали, что два года назад у них отняли документы и заставили охранять поселок, а также избивать друг друга на камеру ради донатов. Mash уточняет, что у 23-летнего Юрия нет пальцев на руке с рождения, а у 21-летнего Руслана – задержка психического развития.

По словам юношей, в «Горках-2» им обещали работу на КПП с проживанием, питанием и зарплатой в 25 тыс. рублей. А в итоге их поселили в недостроенный сарай и отобрали документы. Им также не платили обещанную зарплату, штрафовали каждый месяц и отнимали пенсии по инвалидности.

Молодых людей удалось освободить общественникам из движения «Альтернатива», пишет Mash.

В апреле этого года подмосковный треш-блогер Андрей Скутин по прозвищу Таракан получил 2,5 года колонии строгого режима за плевок на Георгиевскую ленту в ходе стрима. При вынесении приговора суд учел, что 39-летний треш-стример уже имел судимость на момент возбуждения этого уголовного дела.

Ранее в Госдуме предложили признать треш-стримеров «людьми вне закона».