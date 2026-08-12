Мужчина установил мировой рекорд, одновременно вращая 33 обруча, вися вниз головой

Житель Китая установил мировой рекорд, одновременно вращая 33 обруча, вися вниз головой, пишет UPI.

Янь Яньцзя выполнил необычный трюк в городе Гуйлинь. Мужчину закрепили вниз головой на спортивной конструкции, после чего двое помощников надели на него 33 обруча.

Янь сумел одновременно вращать их необходимое по правилам время и получил официальный титул Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество обручей, вращаемых человеком в положении вниз головой. Предыдущий результат он превзошел сразу на 10 обручей.

По словам рекордсмена, заниматься с хулахупом он начал восемь лет назад вовсе не ради рекордов. В 2018 году из-за лишнего веса у него диагностировали жировую болезнь печени, и врач посоветовал похудеть.

Мужчина купил двухкилограммовый обруч и начал регулярно тренироваться. Китаец утверждает, что за месяц его вес снизился с 80 до 63 килограммов. При этом он подчеркивает, что важную роль сыграли не только тренировки, но и постепенное изменение рациона.

Теперь Яньцзя намерен установить еще один рекорд. Следующей целью он выбрал вращение обручей во время подтягиваний.

Ранее мужчина посетил все страны мира за 2 года и 42 дня, установив рекорд Гиннесса.