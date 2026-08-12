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Общество

Мужчина установил мировой рекорд, одновременно вращая 33 обруча, вися вниз головой

UPI: китаец установил рекорд Гиннесса, вращая 33 обруча вниз головой
Guinness World Records

Житель Китая установил мировой рекорд, одновременно вращая 33 обруча, вися вниз головой, пишет UPI.

Янь Яньцзя выполнил необычный трюк в городе Гуйлинь. Мужчину закрепили вниз головой на спортивной конструкции, после чего двое помощников надели на него 33 обруча.

Янь сумел одновременно вращать их необходимое по правилам время и получил официальный титул Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество обручей, вращаемых человеком в положении вниз головой. Предыдущий результат он превзошел сразу на 10 обручей.

По словам рекордсмена, заниматься с хулахупом он начал восемь лет назад вовсе не ради рекордов. В 2018 году из-за лишнего веса у него диагностировали жировую болезнь печени, и врач посоветовал похудеть.

Мужчина купил двухкилограммовый обруч и начал регулярно тренироваться. Китаец утверждает, что за месяц его вес снизился с 80 до 63 килограммов. При этом он подчеркивает, что важную роль сыграли не только тренировки, но и постепенное изменение рациона.

Теперь Яньцзя намерен установить еще один рекорд. Следующей целью он выбрал вращение обручей во время подтягиваний.

Ранее мужчина посетил все страны мира за 2 года и 42 дня, установив рекорд Гиннесса.

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